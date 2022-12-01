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Kadın muhtardan koca kurbanı Elif için duygusal paylaşım

3. Sayfa Haberleri

Kadın muhtardan koca kurbanı Elif için duygusal paylaşım

Denizli'de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak'ın yaşadığı Pınarkent Mahallesi'nin kadın muhtarı Özlem Çağlar'ın, Elif için yaptığı paylaşım okuyanları duygulandırdı.

Denizli'de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak'ın yaşadığı Pınarkent Mahallesi'nin kadın muhtarı Özlem Çağlar'ın, Elif için yaptığı paylaşım okuyanları duygulandırdı.

Vahşi cinayetin yaşandığı Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nin kadın muhtarı Özlem Çağlar, severek evlendiği kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında Elif ve katili olan kocasının kına gecesinde çekilmiş fotoğrafına yer veren Özlem Çağlar, "Küçük gelinimiz Elifimiz" diye başladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ne hayalin vardı kim bili, geleceğe dair ne planların vardı. 18 yaşında, 20 yaşında yaşadığın duygu aşk değildi be yavrucuğum. Katiline mi aşık oldun. Artık yeter artık yeter, ölmesin Elifler, ölmesin kadınlarımız canice. Evlilik öncesi psikolojik testler yapılmadan izin verilmesin evliliklere. Anne ve babalar, çocuklarınızla konuşun. Davranışlarınızla onların kıymetli olduklarını hissettirin. Evliliği kurtuluş olarak görmesinler. O yaştaki kızlarımız evlilik değil, tahsilleri ile ilgili planlar kursunlar. Artık yeter, Eliflerimiz vahşice ölmesinler. Kadınlarımız Rabbimin size emaneti, emanetinizin canını almayın. Çok üzgünüm, hiç bir kelime anlatmaz yaşadığım acıyı. Başımız sağ olsun" - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pınarkent Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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