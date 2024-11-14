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Kadın Hırsızlar Apartmanda Hırsızlık Yaptı

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İstanbul Küçükçekmece'de üç kadın, girdikleri apartmanın güvenlik kameralarının kablolarını kesip dairelerde hırsızlık yaptı. Olayın ardından ev sahipleri polisi bilgilendirdi.

Kadın hırsızlar güvenlik kameralarının kablolarını kesip daireleri soydular

-Kadın hırsızlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Küçükçekmece'de üç kadın girdikleri aparmanın güvenlik kablolarını keserek dairelerde hırsızlık yaptı. Kadınların daireleri kontrol etmesi ve apartmana girip çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi Uğurlu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmana giren 3 kadın daireleri kontrol ettikten sonra güvenlik kameralarının kabloları kestiler. Şüpheliler dairelerden hırsızlık yaptıktan sonra kaçtılar. Soyulduklarını fark eden ev sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyip hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların daireleri kontrol etmesi ve apartmana girip çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadın Hırsızlar Apartmanda Hırsızlık Yaptı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY PEHLİVAN - 3.Sayfa
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