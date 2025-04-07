Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı

Piyasalarda deprem! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırmızı
Dünya piyasalarındaki kaos Türkiye'yi de etkiler mi? Bakan Şimşek yanıt verdi

Piyasalardaki kaos Türkiye'yi de etkiler mi? Bakan Şimşek yanıt verdi
CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! İsimleri İmamoğlu belirleyecek

CHP'de 'Gölge Kabine'ye yeni rol! Dikkat çeken İmamoğlu ayrıntısı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu

Bakanlık yasakladı! Mutfakların vazgeçilmezi ülkeden çıkamayacak

Kadın hakim, müebbet hapse mahkum ettiği polis katiliyle öpüşürken yakalandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin'in Chubut eyaletinde görevli Hakim Mariel Suarez, polis katili bir mahkumla öpüşürken güvenlik kameralarına yakalandı. Suarez, bir hafta önce mahkum Cristian Bustos'un ömür boyu hapis cezası alıp almaması konusunda karar veren hakim heyetinde yer almıştı. Bustos, 2009 yılında polis memuru Leandro 'Tito' Roberts'ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Arjantin'in güneyindeki Chubut eyaletinde görev yapan Hakim Mariel Suarez, hapishane güvenlik kameralarına polis katili bir mahkumla öpüşürken yakalandı.

Chubut Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Trelew kentindeki cezaevinde Hakim Suarez, ömür boyu hapse mahkum edilen Cristian Bustos ile samimi görüntüler verdi. Güvenlik kameraları, ikili arasındaki öpüşme anını kaydetti.

Olayı daha da şaşırtıcı kılan detay, Suarez'in sadece bir hafta önce Bustos'un ömür boyu hapis cezası alıp almaması konusunda karar veren hakim heyetinde yer almasıydı. Üç hakimden oluşan kurulda, "son derece tehlikeli" olarak nitelendirilen Bustos'a ömür boyu hapis cezası verilmesine karşı çıkan tek isim Suarez olmuştu.

Mahkum Bustos, 2009 yılında polis memuru Leandro "Tito" Roberts'ı öldürmekten suçlu bulundu. Roberts, daha önceki bir hapishane firarından sonra Bustos'u tutuklamaya gittiğinde silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda ayrıca Bustos'un bir kardeşi ölmüş, bir polis memuru da yaralanmıştı.

Chubut Yüksek Mahkemesi sözcüsü, "Soruşturma, görüşmenin ne kadar sürdüğünü, niteliğini ve Kamu Etiği Yasası ile yargı düzenlemelerinin ihlal edilip edilmediğini belirleyecek" açıklamasını yaptı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından Hakim Suarez hakkında "uygunsuz davranış" gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı. Suarez, soruşturma sonucunda meslekten men dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Skandalın merkezindeki hakim, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kadın hakim, müebbet hapse mahkum ettiği polis katiliyle öpüşürken yakalandı

Kadın hakim, müebbet hapse mahkum ettiği polis katiliyle öpüşürken yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.