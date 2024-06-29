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Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi

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İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan HMP Wandsworth isimli cezaevinde kadın gardiyanın bir mahkum ile cinsel ilişkiye girdiği anların görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası polis harekete geçti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan HMP Wandsworth isimli cezaevinde çekildiği belirtilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde kadın gardiyanın bir mahkum ile cinsel ilişkiye girdiği görülüyor.

KAYDA ALAN KİŞİ: BİZ TARİH YAZDIK

Kaydı alan başka bir mahkumun yüzünü de gösterdiği videoda "Arkadaşlar biz tarih yazdık. Wandsworth'te biz böyle takılıyoruz" dediği duyuluyor. Gardiyanın üniformalı olduğu görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor. Polis, henüz bir tutuklama yapılmadığını ve konu hakkında Adalet Bakanlığı ile temas halinde olunduğunu belirtti.

Kadın gardiyan mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi

CEZAEVİNDEN AÇIKLAMA VAR

Ülkede büyük yankı uyandıran konuyla ilgili cezaevinden yapılan açıklamada "Eski gardiyanın yer aldığı bu videonun polise bildirildiği, devam eden bir soruşturma hakkında daha fazla yorum yapmak doğru olmaz" ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

İngiltere'de cezaevlerinde gardiyanların mahkumlarla uygunsuz ilişki kurması, son yıllarda giderek artıyor. Ülkede 2013 yılından bu yana mahkumlarla ilişki yaşayan 80'den fazla cezaevi personeli işten çıkarıldığı veya uyarıldığı belirtiliyor. Bu yıl şubat ayında Doncaster kentindeki cezaevinde kadın bir gardiyanın bir mahkum ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Hükümlü ile cinsel ilişkiye giren gardiyan olay sonrası açığa alınmıştı. İngiltere'de mahkumlarla uygunsuz ilişki kurmaktan suçlu bulunan gardiyanlar, kamu görevini suistimal suçundan önemli cezalar alabiliyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Mahkum Londra Hukuk 3.Sayfa Toplum Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Perwer:

Hem de üniformalı...

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Zafer Toprak:

Bu haberi yapan kişiye slm olsun

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