Kadın doğum kliniğinde skandal! İstanbul'dan ABD'ye 'yumurta' ticareti

CİMER'e yapılan ihbar İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yer alan özel bir kadın doğum kliniğindeki skandalı gün yüzüne çıkardı. CİMER'e ihbarda bulunan bir kadın kliniğin usulsüz yumurta satışı yaptığını belirtti.

KURYEYLE İLAÇ GÖNDERDİLER

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; bahsi geçen polikliniğin "genel kontrol, muayene veya yumurta dondurma" gibi işlemler altında genç kadınlara kurye aracılığıyla hormon ve yumurta artırıcı ilaç gönderdiği iddia edildi. 2 hafta boyunca bu ilacı kullanan kadınlar yurt dışına gönderilerek oradaki hastanelerin tüp bebek merkezinde yumurtalarının satışı yapıldığı öne sürüldü. Öte yandan; "Zararı yok" denen ilacın felç, erken menopoz gibi çok sayıda yan etkisinin bulunduğu öğrenildi.

PARA TEKLİFİ İDDİASI

Kadınlara ise olgunlaşan yumurta sayısı kadar para ödeneceği ileri sürüldü ve 20-40 bin lira arasında para teklifi sunuldu. Paraya ihtiyacı olan 20-30 yaş arasındaki kadınları kandırarak ağlarına düşürenlerin ABD'deki bir şirketle koordineli işlemler gerçekleştirdiği iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekipleri ilacın birkaç hastaya reçete edildiğini belirledi. Doktorlar ise suçlamaları reddetti. Sağlık Bakanlığı 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun'a Muhalefet " ve "Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na Muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.