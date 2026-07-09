Kadıköy'de Berkay Şengel'in ölümüne neden olan firari sanık duruşmaya katılmadı

Kadıköy'de yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hakkında 5 suç kaydı bulunan sanık Azad Baran Hışım "taksirle ölüme neden olma" suçundan hakim karşısına çıkmış ilk celsede tahliye olmuş ve itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı. Mahkeme, 3'üncü duruşmada sanığın tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

Hışım hakkında, üst mahkemece tekrar tutuklama kararı çıkarıldı. Firari durumda olan sanık ise bugün görülen duruşmaya katılmadı.

Kadıköy Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde 19 Şubat Perşembe günü saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yapan yazılım mühendisi Berkay Şengel, yolun karşısına geçmek istediği sırada Azad Baran Hışım (23) yönetimindeki 10 ALK 654 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 22 metre savrulan Şengel, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Hışım ise kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanığın yaya geçidinden geçmekte olan Şengel'e çarptığı ve olay yerinden kaçtığı aktarıldı. Kaza tespit tutanağı ile 6 Mart 2026 tarihli bilirkişi raporuna göre sanığın kazada tamamen kusurlu, maktulün ise kusursuz olduğu tespit edildi. Sanığın, maktulün bir anda önüne çıktığını, bu nedenle göremediğini ve frene basamadığını, panikleyerek olay yerinden kaçtığını, daha sonra polis merkezine giderek kazayı kendisinin yaptığını söylediğini ancak suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği ifadeleri yer aldı. Sanık Azad Baran Hışım ilk celsede tahliye edilmiş itiraz üzerine tekrar tutuklanmıştı. Mayıs ayında görülen davada sanık Hışım tekrar tahliye edilmiş, üst mahkeme ise tekrar tutuklama kararı çıkarmıştı.

2 kere tahliye edilip tutuklama kararı çıkarılan firari sanık katılmadı

İstanbul Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Berkay Şengel'in annesi Özlem Özeren, babası Gökhan Hasan Şengel ve taraf avukatları katıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan firari Sanık Baran Baran Hışım ise duruşmaya katılmadı.

"Sanığın hukuken direksiyon başına geçme yetkisi yoktu"

Kazada hayatını kaybeden Berkay Şengel'in annesi Özlem Çapan Özeren yaptığı beyanda, "Dosyadaki kayıtlar, bunun önlenemez bir talihsizlik olmadığın gösteriyor Sanık, 29 Ekim 2023'te trafik işaretlerine ve yol çizgilerine uymadığı için zaten işlem görmüş biri Kural tanımazlığı oğlumun ölümünden çok önce başlamış, kayıtlara geçmiş. Daha vahimi şu: sanık, 13 Kasım 2025'te alkollü araç kullanma nedeniyle sürücü belgesinin elinden alındığımı biliyordu. Belge 181 gün süreyle geri alınmış, 13 Mayıs 2026'da iade edilmişti. Yani oğlumun öldüğü 19 Şubat 2026'da, sanığın hukuken direksiyon başına geçme yetkisi yoktu. Buna rağmen, kendi ifadesine göre acil bir ihtiyacı bile yokken, sadece kahve aramak için arabaya bindi ve dikkati dağınık şekilde o yaya geçidine girdi" şeklinde konuştu.

"Olası kastla öldürme kapsamında yeniden nitelendirilmesini talep ediyorum"

Özlem Çapan Özeren, "Ehliyetsizken, ehliyetinin neden elinden alındığını bilerek, üstelik bunu ilk kez de yapmadığı sabitken direksiyona geçmek, bunu yaparken dikkatini kahve aramaya vermek bu 'an' değil, bir dizi bilinçli tercihtir. Bu nedende sanığın eyleminin taksirle öldürme değil, olası kastla öldürme kapsamında yeniden nitelendirilmesini talep ediyorum. Kanun, bir sonucu öngörüp "olursa olsun" diyerek devam etmeyi taksirden ayırır. Dosyadaki kayıtlar tam olarak bunu gösteriyor. Bu, benim tek başına vardığım bir yorum da değil; vekilim aracılığıyla sunduğumuz emsal Yargıtay kararlarında, ehliyeti geri alınmış ya da hiç ehliyeti olmayan sürücülerin bir yayaya çarpması ayı şekilde olası kast olarak nitelendirilmiştir. Bir nokta daha var: araçta ehliyetli bir yolcu vardı. Tanık Osman Haran Yıldızhan, ön koltukta oturduğunu ve geçerli sürücü belgesi bulunduğunu bizzat söyledi. Arkadaki tanık Baran Turmuş'un ise ehliyeti yoktu. Yani direksiyona geçebilecek, hukuken yetkili biri araçtayken, ehliyeti alkol nedeniyle elinden alınmış olan sanık, yolculuk boyunca direksiyonu bir kez bile bırakmadı. Bu bir zorunluluk değil, tercihtir" ifadelerini kullandı.

"Sanığı ilk kez tahliye ettiğiniz ile aynı fikirde misiniz"

Kazada hayatını kaybeden Berkay Şengel'in babası Gökhan Hasan Şengel, "Ben soru ile başlamak istiyorum. Sizin iki kere serbest bıraktığınız kişi nerede? Kişinin nerede olduğunu, sanığı ilk kez tahliye ettiğiniz ile aynı fikirde misiniz? Görevsizlik kararı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım tarihine erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı