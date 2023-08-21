Kadıköy'de yangında can pazarı: Korkuluklardan düşen kadın öldü, eşi yaralandı

Kadıköy'de 3 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL - Kadıköy'de 3 katlı bir binada yangın çıktı. Yangından kurtulmak için korkuluklardan düşen kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı. Yangında merdivenlerden kaçmak isteyen çiftin kızı da dumandan etkilendi.

Olay 04.15 sularında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin tüm evi sarmasıyla kurtulmak için korkuluklardan aşağı sarkan Cemil A. ve eşi Hatice A. daha fazla tutunamayarak aşağıdaki çardağın üzerine düştü. Cemil A. düşmenin etkisiyle yaralanırken durumu ağır olan Hatice A. hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin kızları Şeyma A. kendi çabaları ile merdivenden inerken dumandan etkilenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaralı olan Cemil A 'nın da Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Ahmet Ş. "Yangın yanarken biz buradaydık. Yangın başlangıcında ancak o kadının demirlere sarktığını ben görmedim. Fakat yangın bayağı aleviydi. Vaziyet onu gösteriyordu. En üst katta dubleks denilen yer yanıyordu. Kadının kendini attığını gördük. Demirlere asılı vaziyetteydi. Cami hocası ile gördük onu şeklinde konuştu.

Konuyla ilgili konuşan diğer mahalle sakini Cüneyt Ö. "İşten geliyordum zaten. Bu alev zaten Dörtyol'a kadar görünüyordu. Bende iş çıkışında polis arabalarının peşine düştüm. Kadın amcanın dediği gibi asılıymış. Asıl görmüşler yani kendini bırakırken. Çok yüksek bir alev vardı, öyle böyle değildi. " şeklinde konuştu.