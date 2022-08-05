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Kadıköy'de toz yumruğu: Sokak ortasında darp etti

Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen vatandaş, kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı.

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Kadıköy'de yolda köpeğiyle yürüyen vatandaş, kaldırımı süpüren temizlik işçisine köpeğine toz geldiğini iddia ederek saldırdı. Temizlik işçisinin burnu kırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, temizlik işçisi A.C., kaldırımı süpürdüğü sırada köpeğiyle yürüyen bir kişi, köpeğine toz geldiğini iddia ederek kaldırımı süpüren A.C. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan şahıs, yumruklarla A.C.'ye saldırdı. Aldığı darbeler sonrası A.C.'nin burnu kırılırken, saldırgan şahıs ise olay yerinden uzaklaştı. Temizlik işçisi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"BURNUNDA KIRIKLAR VARMIŞ"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Turan Biçeci, "Dışarıdan gelen sesleri duyunca sokağa çıktık. Yoldan geçen şahıs, görevlinin burnuna yumruk atmış. Burnunda kırıklar varmış. Yoldan geçen şahıs, yoldaki çöpleri tekmelemiş. Kısa bir arbede oldu. O sürede adamın burnunu kırdıysa demek ki bu işlerden anlıyor" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Metin Başar - Ömer Karaoğlu /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy 3. Sayfa Güncel Haberler

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