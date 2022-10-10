Kadıköy'deki facianın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! 3 kişiye mezar olan bina adeta harabeye döndü 3. Sayfa Haberleri İstanbul Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi'nde bir binada dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıkarken, alevler kısa sürede yan tarafta bulunan 2 binaya da sirayet etti. Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen binanın harabeye döndüğü, çevre binaların da ağır hasar aldığı görüldü. Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı binanın 3. katında patlama meydana gelmiş, alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafında bulunan 2 binaya da sirayet etmişti. 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. ÇEVREDEKİ BİNALAR DA AĞIR HASAR ALDI Günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Patlamanın yaşandığı binanın harabeye döndüğü, çevredeki binaların ise hasar aldığı görüldü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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