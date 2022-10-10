Kadıköy'deki facianın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı! 3 kişiye mezar olan bina adeta harabeye döndü
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İstanbul Kadıköy ilçesi Fikirtepe Mahallesi'nde bir binada dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama sonrası yangın çıkarken, alevler kısa sürede yan tarafta bulunan 2 binaya da sirayet etti. Arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı. Havadan görüntülenen binanın harabeye döndüğü, çevre binaların da ağır hasar aldığı görüldü.
Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 3 katlı binanın 3. katında patlama meydana gelmiş, alevlerin kısa sürede sardığı yangın yan tarafında bulunan 2 binaya da sirayet etmişti.
3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alınmış, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti.
ÇEVREDEKİ BİNALAR DA AĞIR HASAR ALDI
Günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın yaşandığı bina havadan görüntülendi. Patlamanın yaşandığı binanın harabeye döndüğü, çevredeki binaların ise hasar aldığı görüldü.