Kadıköy'de Muhtar İddiasıyla Silahla Tehdit

Kadıköy'de bir muhtar olduğunu iddia eden şüpheli, tartıştığı sürücüye silah göstererek kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüpheliye yardım eden bir motosikletli ise olayı anlattı.

KADIKÖY'DE iddiaya göre muhtar olduğunu belirten bir şüpheli tartıştığı sürücüye silah göstererek kaçtı. Polis yoldan geçen bir motosikletliyi durdurup arkasına bindikten sonra 3 dakika süren kovalamaca sonunda şüpheliyi yakaladı. Polise yardım eden Ömer Uğur 'Tarifsiz bir duyduydu,polis memurunun söylediklerini yapmaya çalıştım ' dedi.

Olay 13 Eylül Çarşamba günü Göztepe'de meydana geldi.İddiaya göre muhtar olduğunu iddia eden şüpheli, bir sürücü ile trafikte tartıştı. Tartışmanın ardından muhtar uzaklaşırken diğer sürücü durumu trafik polisine bildirdi. Trafik polisi uzaklaşan şüpheliyi yakalamak için yoldan geçen motosikletli Ömer Uğur'u durdurdu. Uğur'un arkasına binen trafik polisi, şüpheli aracın takibini istedi. Ömer Uğur araca yakalayarak yolunu kesti. Motosikletten inen trafik polisi, şüpheli yakaladı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

POLİS BENİ DURDURUP ÖNDEKİ ARACI TAKİP ETMEMİ SÖYLEDİ

Trafik polisinin, motoruna binerek kaçan şüpheliyi kovalayan Ömer Uğur o anları anlattı.

Uğur, "Olay sabah saatlerinde evimden çıkıp iş yerine gitmeye çalıştığım esnada oldu. Önüme bir polis memuru çıktı. Öndeki araç başka bir motosikletli ile tartışmış, tartışma sırasında şüpheli motosikletliye silah göstermiş. Polis uygulama yaptığı için yetişememiş. Polis de beni durdurup öndeki aracı takip etmemi istedi. Trafik olduğu için ben de takip ettim. 2 - 3 dakikalık kovalamacanın ardından önünü keserek yakaladık. Yanında silah vardı, muhtar olduğunu söylüyordu" dedi.

TARİFSİZ BİR DUYGUYDU

Başına daha önce bir olay gelmediğini söyleyen Uğur, 'Tarifsiz bir duyduydu. Sadece gitmem gerektiğini düşündüm .Polis memurunun söylediklerini yapmaya çalıştım. Sürücü arabadan inmeyi reddetti. Polis memuruna da karşı geldi. Yardımcı ekipler geldi. Bir süre sonra işime geri geldim.İlginç bir olay yaşandı" diye konuştu