Kadıköy'de motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada - Haberler

Kadıköy'de motosiklet üzerinde aile boyu tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de motosiklet üzerinde 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi arka arkaya oturarak ve kask takmayarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bir motosiklet üzerinde seyir eden 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Motosiklette arka arkada oturan çocukların ve adamın herhangi bir koruyucu ekipman veya kask takmaması ise felakete davetiye çıkardı. Motosiklettekilerin, hiçbir koruma ve güvenlik önlemi olmadan seyahat etmesi görenlerin yüreğini ağzına getirdi. 3'ü çocuk 4 kişinin tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.