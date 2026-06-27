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Kadıköy'de helikopter destekli huzur denetimi: Şüpheli motosiklette kokain ve çok miktarda nakit para ele geçirildi

Kadıköy'de helikopter destekli huzur denetimi: Şüpheli motosiklette kokain ve çok miktarda nakit para ele geçirildi
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İstanbul Kadıköy'de motosikletli polis timlerinin helikopter destekli denetiminde durdurulan bir motosiklette 4.2 gram kokain ve 41 bin 500 TL nakit para bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Amirliğince gerçekleştirilen helikopter destekli asayiş ve trafik denetiminde şüphe üzerine durdurulan bir motosiklette 4.2 gram kokain ve 41 bin 500 TL nakit para ele geçirilirken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri ile trafik ekipleri, ilçenin en yoğun noktalarından biri olan Altıyol Caddesi üzerinde helikopter destekli geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında cadde üzerinden geçen araçlar ve motosikletler polis ekipleri tarafından tek tek durdurularak adeta didik didik arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapılırken, şüpheli görülen şahısların üst aramaları ile araçların bagaj ve motor bölümleri titizlikle kontrol edildi.

Denetim esnasında muayenesi olmadığı tespit edilen 34 KEG 838 plakalı motosiklet sahibine 2 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Dikiz aynası bulunmayan 34 MIN 996 plakalı motosikletin sürücüsüne ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde eksiklik nedeniyle 2 bin 719 lira para cezası kesildi.

Uygulama esnasında hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan 34 BVR 21 plakalı motosiklette ve sürücü üzerinde yapılan detaylı aramalarda ise 4.2 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 41 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü F.O. polis ekipleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, suçta kullanılan motosiklet ise çekici vasıtasıyla emniyet otoparkına çekilerek bağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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