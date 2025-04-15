Minguzzi ailesini tehdit eden bir kişi daha tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan bir kişi daha tutuklandı.

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan bir kişi hakkında daha karar verildi.

TUTUKLANDI

Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve Ankara'da yakalanarak gözaltına alınan Ç.D., İstanbul'a getirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheli Ç.D., 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUTUKLU SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Sosyal medyadan Minguzzi ailesine tehdit edenlere ilişkin soruşturmada daha önce İstanbul'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 1 şüpheli tutuklanmıştı. Son tutuklama kararı ile birlikte tutuklu sayısı 8'e yükseldi.