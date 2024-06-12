Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı

İstanbul Kadıköy'de dün kayda geçen görüntülerde trafikte ilerleyen motosikletteki 2 kişi ambulansın önünü kesmiş ve içerisinde hasta var mı diye kontrol edip olay yerinden uzaklaşmıştı. Tepki çeken o görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahısların yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

AMBULANSIN KAPISINI AÇTIRIP HASTA VAR MI DİYE KONTROL ETTTİLER

Siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"YASA PEŞLERİNDE"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntüler büyük tepki topladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." notunu düştüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yaşananlar tepki gösterdi.

BAKAN YERLİKAYA YAKALANDIKLARINI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadeleriyle magandaların yakalandıklarını duyurdu.