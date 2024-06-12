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Ambulansı durdurarak hasta kontrolü yapan magandalar yakalandı

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İstanbul'da acil hasta nakli yapan bir ambulansın önünü kesen ve hastayı görmek isteyen iki trafik magandası, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansımıştı. O anlara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz" sözleriyle tepki gösterirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahısların kimliklerinin tespit edildiğini ve yakalandıklarını duyurdu.

İstanbul Kadıköy'de dün kayda geçen görüntülerde trafikte ilerleyen motosikletteki 2 kişi ambulansın önünü kesmiş ve içerisinde hasta var mı diye kontrol edip olay yerinden uzaklaşmıştı. Tepki çeken o görüntüler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahısların yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

AMBULANSIN KAPISINI AÇTIRIP HASTA VAR MI DİYE KONTROL ETTTİLER

Siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"YASA PEŞLERİNDE"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görüntüler büyük tepki topladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde." notunu düştüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak yaşananlar tepki gösterdi.

BAKAN YERLİKAYA YAKALANDIKLARINI DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadeleriyle magandaların yakalandıklarını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (30)

Özkan Akgül:

Tutuklandıkları haberi görmeden bir anlamı yok

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4
yanıtYanıtla
Furkan Kutlay:

Aynen Arkadaş katılıyorum Hatta böyle zarboları hayvanat bahçesinde çalıştırsınlar 2 sene

yanıt180
yanıt1
Hamit Gündoğdu:

Evet hayvanat bahçesi uygun yer ancak çalıştırmak ödül gibi bir şey.. esasen bu gibi ukela zirtapozlari hayvanat bahçesinde ama masum hayvanlardan uzakta bir kafeste tutulmaları ve ziyaretçilerede fazla yaklaşmayın uyarısı yapmak lazım...

yanıt100
yanıt1
cavit dogan:

Yarın yada öbür gün şu haberi okuyabiliriz "Geçtiğimiz günlerde Ambulansın önünü kesen motorsikletli iki maganda ifadelerinin ardından serbest bırakıldı"

yanıt76
yanıt1
Haksız mıyım:

Bu iki kişinin yaptığı yanlış ancak bu davranışlara iten bir sistem var, ona buna çakara göz yumar keyfi kullandırır, uçağa yetiştirmek için ambulansı alet eder trafikteki diğer insanları enayi yerine koyarsan, insanları da böyle zıvanadan çıkarırsınız...

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Yok:

Kimsenin birşeye ittiği yok ambulansa polise itfiayye yol vermeyene hapis cezası verilmeli bence

yanıt189
yanıt4
MÜCAHİD:

haksız mıyım evet haksızsın sana kalırsa her suça uygun klılf bulunabilir. İstisnalar kaideyi bozmaz.

yanıt54
yanıt12
ünal kara:

Kask sız motor kullanmaktan çeza kesilsin sonrada hesap sorulsun

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0
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Mehmet Kocaoğlu:

Serbest kalırlar demedi demeyin

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Murat Celik:

hayvanları uyutmayı Boş verin bunları uyutun lütfen

91
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