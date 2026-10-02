Haberler

Kadıköy'de 8 katlı binadaki yangında 14 kişi tahliye edildi, 5 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükseldiği iddia edilen alevler kısa sürede binaya sıçradı. İtfaiye ekipleri 14 kişiyi tahliye etti, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükseldiği iddia edilen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar pencerelerden "İmdat" diye yardım isterken, itfaiye ekipleri 14 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mümin Deresi Sokak'ta bulunan 8 katlı binada çıktı. İddiaya göre, binanın giriş katındaki elektrik panosundan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek binaya sıçradı. Yangın nedeniyle bina yoğun dumanla kaplanırken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar pencerelere çıkarak "İmdat" diye bağırıp yardım istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu 14 kişi binadan tahliye edildi.

5 kişi dumandan etkilendi

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti

MHK Başkanı ve hakemler gözaltına alındı, UEFA harekete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey orada başladı
Esir düşen Rus askerlerinden çarpıcı itiraf: İdrarımızı içtik, ağaç kabuğu yedik

Esir alınan askerden kan donduran itiraf
122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti

122 metre yükseğe saray kurdu! Daha oturamadan elinden gitti
Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş

İstanbul'da kanlı pusu! Kurşunların hedefi olan isim bakın kim çıktı
Hande Erçel Paris'te tarzıyla dikkat çekti! Kırmızı-siyah mini elbisesi olay oldu

Paris'te Hande Erçel rüzgarı! İddialı tercihi dikkat çekti
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı

Temsil ettiği il için öneride bulundu: Özel indirim uygulansın
Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasını buluşturan cenaze! Ünlü isimler peş peşe geldi