"Kadayıfçı Olcay"ın katili ağabey katili çıktı

Adana'da "Kadayıfçı Olcay" olarak bilinen tatlıcıyı öldürdüğü öne sürülen zanlı ile birlikte ona yardım ettiği iddia edilen iki kişi yakalandı

Zanlının 5 yıl önce ağabeyini öldürdüğü ortaya çıktı

ADANA - Adana'da "Kadayıfçı Olcay" olarak bilinen tatlıcıyı öldürdüğü öne sürülen zanlı ile birlikte ona yardım ettiği iddia edilen iki kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay 11 Mayıs günü saat 12.00'de merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde bulunan bir şaseci dükkanında meydana geldi. 'Kadayıfçı Olcay' diye tanınan tatlıcı dükkanı sahibi Olcay Tekin (33), imalathanesine geldi. İş yerinde bir süre duran Olcay Tekin daha sonra sohbet etmek için komşusunun tamirhanesine gitti. Ünlü tatlıcı, sandalyede oturduğu sırada iş yerinin karşısında bulunan kebapçıdan bir kişi gelerek "Olcay" diye seslendikten sonra tabancayla 7 el ateş etti. Olcay Tekin, vücuduna isabet eden 5 mermiyle ağır yaralanırken şüpheli motosiklete binerek kaçtı.

Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ünlü tatlıcı Tekin, Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırının düzenlendiği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, katil zanlısının 20 Ekim 2017 tarihinde ağabeyi Engin Okumuş'u pompalı tüfekle vurarak öldüren Arif Okumuş olduğunu tespit etti. O tarihte 15 yaşında olan katil zanlısı Arif Okumuş'un ağabeyini ailesine ve kendisine şiddet uyguladığı için çıkan tartışma sonucu işlediğini öne sürmüştü. Katil zanlısının bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Katil zanlısının kimliği tespit eden polis, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Cinayet ekipleri yaptığı araştırmada Arif Okumuş'un cinayetten sonra bir çiftlik evine daha sonra da Mersin'de bir evde gizlendiğini belirledi. Mersin polisiyle birlikte ortak operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda Arif Okumuş sevgilisi Fatma B. ve arkadaşı Halit D. ile yakalandı. Katil zanlısının saklandığı evde yapılan aramada cinayette kullanıldığı düşünülen tabanca, 1850 mermi, 3 çelik yelek, 4 şarjör, sahte kimlik, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Adana'ya götürüldü.

Arif Okmuş ünlü tatlıcıyı mart ayında pusuya düşürülerek öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamı için öldürdüğü söylediği öne sürüldü. Okumuş, "Arif arkadaşımdı. O, otomobil içinde çapraz ateşe tutularak 6 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi Olcay'dı. İntikam için yaptım" dedi. Arif Okmuş'un sevgilisi Fatma B., "Ben arandığını bilmiyordum" derken Halit D. ise "Sadece ziyaretine gittim. Olayla ilgilim yok" diye kendisini savundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Arif Okumuş, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanırken diğer iki zanlı 'suçluyu kayırma' ve 'yardım ve yataklık' suçlarından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.