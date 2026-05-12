Kaçan topu almak isterken canından oldu: İzmir'de küçük Işıl'ın acı ölümü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, okul servis otobüsünün altına kaçan topunu almak isteyen 6 yaşındaki çocuk, hareket eden aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 35 S 00662 plakalı okul servis otobüsü, yolda top oynayan çocukları fark ederek durdu. Bir süre sonra yoluna devam etmek için yeniden hareket eden sürücü, o esnada sol arka tekerlek kısmına kaçan topunu almak için aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl K.'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Işıl K., hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, servis sürücüsü A.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
