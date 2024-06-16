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Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı

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Konya'da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı. Ardından bitişikteki evin çatısına çıkan boğa aşağı atlayıp kaçmaya devam ederken, sahiplerinin takibi sonucu güçlükle yakalandı. Yaşanan panik anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, önce ahırın damına, ardından bitişikteki evin çatısına çıktı. Daha sonra ahırın damından atlayıp kaçmaya devam eden boğa sahiplerinin takibi sonucu güçlükle yakalanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

TEKRAR BİTİŞİKTEKİ EVİN ÇATISINA ÇIKTI

Olay, Kadınhanı ilçesi Hacı Mehmetli Mahallesinde meydana geldi. Sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık boğa, kerpiçten yapılan tek katlı ahırın damına çıktı. Ardından bitişiğindeki evin çatısına çıkan boğa, çatının kenarına kadar geldi. Sahipleri evin çevresini sarıp yakalamak istediği boğa çatının diğer ucuna giderek, tekrar ahırın üstüne indi.

Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı

PANİK CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sahipleri bu sırada yakalamak için hamle yaptığında boğa, ahırdan üstünden atlayıp, kaçmaya devam etti. Takibi sürdüren sahipleri bir süre sonra boğayı yakalamayı başardı. Yaşanan bu anlar ise cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

A B:

Boğa kurban olmamak için intihar numarası çekeyim demiş ya kurtulurum belki diye düşünmüş olmalı

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