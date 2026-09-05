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Sakarya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama
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Sakarya'da polisin otoyol gişelerinde düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ve silah sevkiyatı yapacakları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Araçta 4 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüpheliler tutuklandı.

Sakarya'da polis ekiplerince Kuzey Marmara Otoyolu gişelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda şehir üzerinden uyuşturucu madde ve silah sevkiyatı yapacağı tespit edilen M.B.V. (20) ve E.T. (21) isimli şüphelilerin bulunduğu aracı fiziki takibe alındı. Takibi sürdüren ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı gişelerinde araca operasyon düzenledi. Durdurulan araçta yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 4 adet şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B.V. ve E.T. isimli şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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