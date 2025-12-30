Adana'da kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

FARK EDER ETMEZ POLİSİ ARADI

Olay, saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesinde bir kargo şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, içerisinde kaçak sigara olan paketi kargo şubesine bırakıp bölgeden ayrıldı. Şube müdürü K.Ç., durumu fark etmesi üzerine polise bildirdi. Bölgeye gelen polis kargonun içerisindeki kaçak sigaralara el koydu.

ARKADAŞLARIYLA ŞUBEYİ BASIP ÖLDÜRDÜ

Kargoyu teslim eden şahıs durumu öğrenmesi üzerine kargo şubesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. 31 yaşındaki K.Ç. ile tartışan kişiler, tabanca ile ateş açarak kaçtı. Kasığından vurulan K.Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

K.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.