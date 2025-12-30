Haberler

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir kargo şubesine bırakılan kaçak sigara dolu paketi fark eden ve polise teslim eden 31 yaşındaki kargo şube müdürü, paketi getiren şahıslar tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

  • Kargo şubesine bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü.
  • Şube müdürü, kaçak sigara paketini teslim eden kişi ve arkadaşları tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
  • Polis, kaçak sigara paketini teslim eden şahıs ve arkadaşlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

FARK EDER ETMEZ POLİSİ ARADI

Olay, saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesinde bir kargo şubesinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, içerisinde kaçak sigara olan paketi kargo şubesine bırakıp bölgeden ayrıldı. Şube müdürü K.Ç., durumu fark etmesi üzerine polise bildirdi. Bölgeye gelen polis kargonun içerisindeki kaçak sigaralara el koydu.

Adana'da kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

ARKADAŞLARIYLA ŞUBEYİ BASIP ÖLDÜRDÜ

Kargoyu teslim eden şahıs durumu öğrenmesi üzerine kargo şubesine arkadaşlarıyla birlikte geldi. 31 yaşındaki K.Ç. ile tartışan kişiler, tabanca ile ateş açarak kaçtı. Kasığından vurulan K.Ç. kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan K.Ç., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİS HER YERDE ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

K.Ç.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı havalimanında gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Akdeniz'de korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Hepsi b...u yedi ağırlaştırılmış müebbet 4 duvar arasında hayatları bitti ..

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami İşgören:

temennimiz senin dediğin gibi ama birdahaki seçime çıkar kafanı yorma.ölen öldüğüyle kalıyor bu ülkede maalesef

yanıt115
yanıt8
Haber YorumlarıKartal Bey:

Daha 2 gün evvel elli bin kişi tahliye edildi alzheimer olmuşsun sen yatacağı 1 yıl

yanıt12
yanıt5
Haber YorumlarıSirac Arslan:

kargocunun işi olmayan şeylere burnunu sokmuş, gönderi yapılırken aliyirsan şubeye gelince polise verip ihpar ediyorsun alan kişi de suçlu

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Saçlı:

İnşallah ıdam gelir

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu

Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu! İşte o anlar
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic futbolu bıraktı

Türkiye'de de oynamıştı! Barça ve Juve'nin efsanesi futbolu bıraktı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
'Mansur Yavaş'ın 3 hizmetini say' dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu

"Yavaş'ın 3 hizmetini say" dedi, verdiği yanıt programa damga vurdu
Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu

Maddi hasarlı kazanın kavgası büyük oldu! İşte o anlar
Suudi Arabistan'dan BAE'ye ültimatom: 24 saatin var, askerlerini geri çek

Suudi Arabistan'dan çok sert ültimatom: Sadece 24 saatiniz var