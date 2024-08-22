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Kaçak elektrik denetimi yapan DEDAŞ ekiplerine saldırı

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Mardin'de kaçak elektrik tespiti için denetim yapan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak sayaçları söktüğü sırada saldırıya uğradı. Tepkili kalabalık, ekiplerin üzerine yürürken, Jandarma havaya ateş açarak ve kalabalığın üzerine tazyikli su sıkarak bölgeyi boşalttı.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, sabah saatlerinde beraberlerindeki askeri zırhlı araçlarla Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Sürgücü Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Çok sayıda askerle birlikte mahalleye giden ekipler, elektrik sayaçlarını evlerin dışına taşımak istedi. Ekiplere karşı çıkan vatandaşlar jandarma ve DEDAŞ'ın mahalleye girişini engellemek için yolu kapattı.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine mahalle sakinleri ile jandarma arasında bir süre tartışma yaşandı. Jandarma daha sonra saldırıda bulunan vatandaşlara biber gazı ve TOMA'lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti.

Saldırı sırasında çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, vatandaşın karşılık vermesi üzerine mahallede gerginlik yaşandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Dicle Elektrik Dağıtım Jandarma 3-sayfa Mardin Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

Comolokko61:

Böyle görüntüye dünyanın hiç bir yerinde rastlayamazsınız, kesin hepsinin elektriğini mum ışığında otursunlar

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4
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duyarlı vatandaş:

Bir Mardinli olarak söylüyorum ben Kızıltepe Yenikent’te 3000 lira fatura ödüyorsam sende faturanı ödeyeceksin kardeşim. Spotçulardan eski klimaları köylere alıp bizimle dalga geçiyorlar bu devran böyle yürümez.

97
4
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Kartal Doğan:

Kaçak elektirik paralarını aşiret düğünlerinde takıyorlar ellam..

38
1
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Halo Dayı:

birde medeniyetin başkentiyiz diyorlarya tam bir komedi

33
2
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Dağıstan:

Bırakın elektriklerini kendileri üretsinler. Kaçak elektrik kullananlardan , utanmadan elektrik görevlilerine saldıranlardan , kaçak trafoları toptaüa gömenlerden , onların kaçak kullandığı elk paralarının bize yansıtılmasından vb bıktık usandık. Yağ lambası işiğı kullanmak varken elektrik satıp para beklemek anlamszı zaten

13
0
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