Kaçak elektrik denetimi yapan DEDAŞ ekiplerine saldırı

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, sabah saatlerinde beraberlerindeki askeri zırhlı araçlarla Mardin'in Savur ilçesine bağlı kırsal Sürgücü Mahallesi'ne baskın düzenledi.

Çok sayıda askerle birlikte mahalleye giden ekipler, elektrik sayaçlarını evlerin dışına taşımak istedi. Ekiplere karşı çıkan vatandaşlar jandarma ve DEDAŞ'ın mahalleye girişini engellemek için yolu kapattı.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Bunun üzerine mahalle sakinleri ile jandarma arasında bir süre tartışma yaşandı. Jandarma daha sonra saldırıda bulunan vatandaşlara biber gazı ve TOMA'lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti.

Saldırı sırasında çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, vatandaşın karşılık vermesi üzerine mahallede gerginlik yaşandı.