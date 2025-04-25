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Kaçak Avcılar Yakaladı, Rekor Ceza Aldı

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonla, kaçak avlanan yaban keçileriyle birlikte 2 avcı yakalandı. Ekipmanlarıyla birlikte yakalanan avcılara toplamda 1 milyon 337 bin 976 TL ceza kesildi.

Ekipmanlarıyla birlikte yakalanan avcılara rekor ceza

ANTALYA - Döşemealtı'nda DKMP 6. Bölge Müdürlüğü ve Döşemealtı Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak operasyonunda, 2 kaçak avcı avladıkları yaban keçileriyle birlikte suçüstü yakalandı. Yapılan aramada yasadışı avcılıkla kullanılan tüfek ve ekipmanlar ele geçirildi. Kaçak avcılara, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 337 bin 976 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Döşemealtı Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle gerçekleştirdiği operasyonda, 2 kaçak avcıyı avladıkları yaban keçileriyle birlikte suçüstü yakaladı. Gece saatlerinde yapılan operasyonda, kaçak avcılara ait yasadışı avlanmada kullanılan tüfek, dürbün ve diğer ekipmanlar, bir ağacın altında saklı olarak bulundu ve el konuldu. Yaban keçilerinin avlanmasıyla ilgili kaçak avcılar hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak avcılara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında toplam 1 milyon 337 bin 976 TL ceza uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAİK GÜVEN YILMAZ - 3.Sayfa
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