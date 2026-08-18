Japonya'da F-15 acil inişte pistte yan yattı

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait bir F-15 savaş uçağı, Okinawa eyaletindeki Naha Havalimanı'na acil iniş yaptıktan sonra sol kanadının üzerine yatarak pistte mahsur kaldı.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde facianın eşiğinden dönüldü. Japon basınında yer alan haberlere göre SDF'ye ait bir F-15 savaş uçağı, yerel saatle 12.50 sıralarında Naha Havalimanı'na henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı. İniş sırasında tekerleklerinin yakınından dumanlar çıktığı gözlenen uçak, sol kanadının üzerine yatarak pistte mahsur kaldı. Kazanın ardından tedbir amacıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, 2 numaralı pist geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Kaza nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, uçağın iniş takımlarında arıza meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Uçak, yapılan incelemelerin ardından vinçle kaldırılarak çekici üzerinde pistten çıkarıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı