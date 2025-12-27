Japonya'da 50 araçlık zincirleme kaza: 2 ölü, 26 yaralı

Japonya'nın Gunma eyaletinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 50 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 26 kişi yaralandı. Kaza sonrasında araçlarda çıkan yangın yaklaşık 7 buçuk saatte kontrol altına alınabildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyinde yer alan Gunma eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle yerel saatle 19.30 sıralarında Minakami kasabası yakınlarındaki Kan-etsu Otoyolu'nda yaklaşık 50 araç birbirine girdi. Yılbaşı tatili yoğunluğunun ilk saatlerinde 2 kamyonun çarpışmasıyla başlayan kaza, kar ve buzlanmanın etkisiyle kısa sürede dev bir zincirleme faciaya dönüştü. Kazaya karışan yaklaşık 50 aracın 17'sinde yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler yaklaşık 7 buçuk saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Kazada biri otomobilde, biri kamyonda bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı açıklandı. Kaza nedeniyle Kan-etsu Otoyolu'nun belirli bölümleri uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Olay sırasında bölgenin yoğun kar yağışı uyarısı altında olduğuna dikkat çeken yetkililer, kazanın düşük görüş mesafesi ve buzlanma nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini belirtti. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı. - TOKYO