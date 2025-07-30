Japonya'da Tsunami Uyarıları Kaldırıldı, 2 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Japonya'da Tsunami Uyarıları Kaldırıldı, 2 Milyon Kişi Tahliye Edildi
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Japonya Meteoroloji Ajansı, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarılarını kaldırdı. 2 milyon 11 bin kişi tahliye edilmişken, bazı bölgelerde ise küçük çaplı tsunamiler meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan son açıklamada, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunamiye ilişkin uyarıların kaldırıldığı bildirildi.

Japonya, Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişki uyarıları kaldırdı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yerel saat ile 20.45 sıralarında yapılan son açıklamada bölgede tsunami riskinin azaldığı belirtilerek, tsunami uyarılarının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, kıyı kesimlerde yaşayan sakinlere yine de dikkatli olunması çağrısında bulunuldu.

2 milyon 11 bin 38 kişi tahliye edilmişti

Tsunami uyarıları nedeniyle 21 eyaletteki 967 bin 604 hanede yaşayan 2 milyon 11 bin 38 kişiye tahliye çağrısı yapılırken, birçok bölgede küçük çaplı tsunamiler meydana gelmişti. Oluşan dalgaların boyu Iwate eyaletindeki Kuji limanında 1,3 metreye, Hokkaido eyaletindeki Hanasaki limanı ve Hachijo adasındaki Yaene limanında 80 santimetreye ulaşmıştı. Birçok eyalette de boyları 70 ila 20 santimetre arasında değişen tsunami dalgaları görülmüştü.

Tsunami endişesi hayatı olumsuz etkiledi

Tsunami endişesi, Japonya'da ulaşım ve lojistik hizmetlerini de olumsuz etkilemişti. Ülkenin kıyı kesimlerinden geçen birçok tren hattındaki seferlerde aksamalar yaşanmıştı. Hokkaido ve Tokyo dahil 19 eyaletteki 455 postane, gişe hizmetlerini geçici olarak askıya almış, Pasifik kıyısında bulunan 580 zincir market şubesi dahil birçok işletme muhtemel güvenlik riski nedeniyle kapatılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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