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Japonya'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Kayboldu

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Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 polis dahil 3 kişi kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 2 polis dahil 3 kişi kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletlerinde dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların bilançosu netleşmeye başladı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Akita eyaletindeki Omono Nehri kıyısında kaybolan bir adamın cansız bedenine ulaşıldı. Dün yerel saatle 23.30 sıralarında yapılan bir yardım çağrısına giden 2 polisin ise Yamagata eyaletindeki Shinjo şehrinde bulunan bir nehir yakınlarında araçlarıyla birlikte sel sularına kapıldığı belirtildi. Polislerin aracının bu sabah bölgede yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında boş olarak bulunduğu aktarıldı. Kayıp 2 polisi arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Akita eyaletinin aynı isimli şehrinde meydana gelen toprak kaymasının ardından kendisinden haber alınamayan 1 kişinin de kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

Nehirler taştı, sel baskınları meydana geldi

Şiddetli yağışlar, Yamagata ve Akita eyaletlerinde bugün de hayatı olumsuz etkiledi. Yamagata eyaletindeki Mogami, Nitta ve Hyuga nehirleri ile Akita eyaletindeki Koyoshi Nehri'nde taşkınlar meydana gelirken, birçok yerleşim yeri ve kırsal kesimde su baskınları yaşandı.

Şiddetli yağış hayatı felç etmişti

Japonya'nın Yamagata ve Akita eyaletleri dün itibarıyla şiddetli mevsimsel yağışların etkisine girmiş, birçok bölgede nehir taşkınları, sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmişti. Binlerce kişiye yönelik acil güvenlik uyarısı yayınlanırken, yetkililer riskli bölgelerde yaşayan sakinlere güvenli alanlara taşınma ya da üst katlara çıkma uyarısı yapmıştı. Karayolu ve demiryolu ulaşımında da aksamalar yaşanmıştı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise Yamagata ve Akita eyaletlerinde görülen şiddetli yağışların bu akşam itibarıyla kademeli olarak etkisini yitireceğini duyurmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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