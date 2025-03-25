Japonya'da Orman Yangınları 514 Hektar Alanı Kül Etti

Japonya'nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde 3 gündür devam eden orman yangınlarında 514 hektarlık alan küle dönerken, 16 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi.

Japonya'nın Ehime ve Okayama eyaletlerinde 23 Mart'ta çıkan orman yangınları henüz söndürülemedi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Ehime eyaletinin Imabari şehrinde başlayan yangın 214 hektarlık alanı küle çevirdi. 553 hanede yaşayan bin 79 kişiye tahliye uyarısı yapılırken, bugün itibariyle en az 191 kişinin geçici barınaklarda kaldığı aktarıldı. Shikoku Elektrik Dağıtım Şirketi ise 16 bin hanede geçici elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. Okayama eyaletindeki Minami bölgesinde çıkan yangın da tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamadı. Yanan ormanlık alanın boyutunun 300 hektara ulaştığı bildirilirken, 6 yapının hasar gördüğü kaydedildi. Söndürme çalışmalarının her iki eyalette de Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nin (SDF) desteğiyle sürdüğü aktarıldı.

2 bin 900 hektarlık ormanlık alan yanmıştı

Japonya'nın Iwate eyaletinde 26 Şubat'ta başlayan orman yangını 12 günde kontrol altına alınabilmişti. Bir kişinin ölümüne, 171 yapının zarar görmesine neden olan yangın, 2 bin 900 hektarlık alanı küle çevirmişti. - TOKYO