Haberler

Japonya'da Ayı Saldırısı: 69 Yaşındaki Adam Yarasız Kurtuldu

Japonya'da Ayı Saldırısı: 69 Yaşındaki Adam Yarasız Kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde, bir tren istasyonunun tuvaletinden çıkan 69 yaşındaki adam, umumi tuvalette karşılaştığı ayıdan hafif yaralarla kurtuldu. Japonya'da ayı saldırıları bu yıl rekor sayıya ulaştı.

Japonya'da tren istasyonundaki umumi tuvaletten çıkan 69 yaşındaki adam, ayı saldırısına uğrayarak hafif şekilde yaralandı.

Japonya'nın kırsal bölgelerinde yabani ayı saldırısı kabusu sürerken, bu kez Tokyo'nun kuzeybatısındaki Gunma eyaletinde ayı paniği yaşandı. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 69 yaşındaki bir adam, yerel saatle 01.00 sıralarında Numata Tren İstasyonu çıkışındaki umumi tuvalette ayı saldırısına uğradı. Tuvaletten çıkarken yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda bir ayı ile karşılaşan şahıs, panikleyerek sırt üstü yere düştü. Tekmeler savurarak kendisine saldıran ayının kaçmasını sağlayan şahıs, olayı küçük yaralarla atlattı. Saldırı kurbanı adam saat 01.20 sıralarında yakındaki bir polis karakoluna giderek durumu bildirirken, istasyondan yapılan son tren seferinin halihazırda bitmiş olması muhtemel bir faciayı önledi.

Ayı saldırısı kaynaklı ölümler rekor seviyeye ulaşmıştı

Japonya'da ayı saldırısı nedeniyle yaşanan ölümler bu yıl rekor kırarak en az 13'e ulaşmış, yalnızca Nisan ve Ekim ayları arasında 197 ayı saldırısı bildirilmişti. Japonya hükümeti riskli eyaletlerde polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi verirken, bazı bölgelere ise ayılarla mücadele çalışmalarına destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli gönderilmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada

Belge krizi! Muhtar ve vatandaş arasında kıyasıya kavga kamerada
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.