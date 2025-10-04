Haberler

Japonya'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın Fukushima eyaleti açıklarında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Tsunami riski oluşturmadığı belirtilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Japonya'da merkez üssü Fukushima eyaleti açıklarında olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da merkez üssü Fukushima eyaleti açıkları olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 00.21'de kaydedilen sarsıntı, 50 kilometre derinlikte meydana geldi. Fukushima'nın yanı sıra, Miyagi, İbaraki ve Tochigi eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde şiddetli şekilde hissedilen deprem, tsunami riski oluşturmadı. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmayan sarsıntı, depremden etkilenen bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Canlı anlatım! Derbide tempo inanılmaz

Galatasaray'a soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
AK Partili Şamil Tayyar'dan kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı: Bunu bilgi olarak söylüyorum

AK Partili isimden kulisleri hareketlendiren referandum çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.