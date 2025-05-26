Japonya'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Riski Yok

Japonya'da 5,3 Büyüklüğünde Deprem: Tsunami Riski Yok
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Japonya'nın Hokkaido eyaletinde, merkez üssü Urakawa olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle tsunami riski bulunmadığı açıklandı ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Japonya'da merkez üssü Hokkaido eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya'nın Hokkaido eyaleti 5,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.47'de 50 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Hokkaido eyaletindeki Urakawa kasabası olduğu kaydedildi. Hokkaido'nun yanı sıra Aomori ve Iwate eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle tsunami riskinin oluşmadığı kaydedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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