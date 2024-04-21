Üye Girişi
Haberler

Japonya'da 2 askeri helikopter düştü: 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayıp

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 2 askeri helikopterin Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikat sırasında düşmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne ait 2 askeri helikopterin Pasifik Okyanusu'ndaki tatbikat sırasında düşmesi sonucu en az 1 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Japonya'da meydana gelen helikopter kazalarına bir yenisi daha eklendi. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait her biri 4 mürettebatlı 2 askeri helikopter dün Pasifik Okyanusu'nda yapılan bir tatbikat sırasında düştü. SDF tarafından yapılan açıklamada, SH-60K tipi helikopterler ile sırasıyla yerel saatle 22.38 ve 23.04'te temasın kesildiği ve bölgede başlatılan arama çalışmalarında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı. Kazanın ardından kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilirken, SH-60K tipi helikopterlerin yer aldığı tüm eğitimlerin geçici olarak askıya alındığı belirtildi.

Çarpışma şüphesi

Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara konuyla ilgili yaptığı açıklamada, nedeni henüz bilinmeyen kazanın Torishima adasının yaklaşık 270 kilometre doğusundaki sularda meydana geldiğini söyleyerek, helikopterlerin birbiriyle çarpıştığının düşünüldüğünü aktardı. Helikopterlere ait 2 uçuş kayıt cihazının ve parçaların birbirine "son derece yakın noktalarda" bulunduğu bilgisini paylaşan Kihara, bakanlığın kayıp mürettebatı kurtarmak için tüm çabaları göstereceğini vurguladı.

Helikopter kazasında 10 kişi hayatını kaybetmişti

SDF'ye ait UH-60JA tipi bir askeri helikopter geçtiğimiz yıl Nisan ayında Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Miyako adasının kuzeyinde radardan kaybolmuş, helikopterin denize düştüğü açıklanmıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybetmişti. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pasifik Okyanusu Helikopter Japonya 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 21 Nisan Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 19 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 21 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 21 Nisan dün gece deprem mi oldu? ALES SINAVI SAAT KAÇTA? ALES sınavı ne zaman başlıyor, bitiyor? ALES sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? ALES Sınavı kaç dk? ALES sınavı ne kadar, kaç saat sürüyor? 21 Nisan Pazar ALES sınav süresi! Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 21 Nisan Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Survivor 3. eleme adayı Aleyna oldu! 21 Nisan Survivor'da eleme adayları kimler? Resmi Gazete bugün (21 Nisan) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 23 Nisan Etkinlikleri ve Konserleri: İstanbul'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festivali nerede olacak? 23 Nisan'da kim konser verecek? Survivor'da Aleyna eleme aday mı oldu? Survivor'da 3. eleme adayı Aleyna mı oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Survivor'da 3. eleme adayı kim oldu? 20 Nisan Survivor eleme adayları kimler? 23 Nisan mesajları! Atatürk'ün 23 Nisan sözleri neler? Anlamlı, resimli Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları ve sözleri… 22 Nisan okullar yarım gün mü? Pazartesi günü okul var mı? 22 Nisan okullar, iş yerleri tatil mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title