Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
Güncelleme:
Bir kadın, trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın daha sonra kendisine WhatsApp'tan tanışmak için mesaj attığını iddia etti. İnceleme yapan Jandarma Genel Komutanlığı, kadının daha önce hiç çevirmeye girmediğini belirledi. Özür paylaşımı yapan kadın, etkileşim almak için böyle yalan uydurduğunu itiraf etti.

  • Jandarma Genel Komutanlığı'nın yaptığı incelemede, bir kadının jandarma çevirmesine girmediği ve iddiaların asılsız olduğu tespit edildi.
  • Kadın, jandarma teşkilatından özür dileyerek iddiayı sadece etkileşim almak amacıyla uydurduğunu itiraf etti.
  • Kamu görevlisini zan altında bırakan asılsız paylaşım hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu oldu.

Bir kadın, trafik çevirmesinde görevli bir jandarmanın numarasını ele geçirerek kendisine WhatsApp üzerinden mesaj attığını iddia etti.

HİÇ ÇEVİRMEYE GİRMEMİŞ

İddianın sosyal medyada yayılması üzerine Jandarma Genel Komutanlığı kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan kayıt kontrollerinde, kadının belirtilen tarihlerde hiçbir jandarma çevirmesine girmediği ve olayın tamamen asılsız olduğu tespit edildi.

ETKİLEŞİM İÇİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından bir açıklama yapan kullanıcı, jandarma teşkilatından özür dileyerek iddiayı sadece "etkileşim almak" amacıyla uydurduğunu itiraf etti. Kamu görevlisini zan altında bırakan bu asılsız paylaşım hakkında yasal işlem başlatılıp başlatılmayacağı merak konusu olurken, olay dijital dezenformasyonun ulaştığı boyutları bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Haberler.com / 3. Sayfa
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat:

Bu içeri alın bi güzel tanışın

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

