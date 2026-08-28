Haberler

Emekli çifti dolandırıcılardan jandarma kurtardı

Emekli çifti dolandırıcılardan jandarma kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, emekli öğretmen çifti 'terör bağlantısı' bahanesiyle para ve ziynet eşyalarını teslim etmeye ikna etti. Jandarmanın şüpheli hareketleri fark etmesiyle çift, dolandırıcılıktan son anda kurtarıldı.

Adana'da jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen emekli öğretmen çift, para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara teslim etmekten son anda kurtuldu.

Olay, TAG Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolun emniyet şeridinde bekleyen bir aracı kontrol etmek istedi. Ekipler, araç sürücüsünün sürekli telefonla konuşması ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine durumdan şüphelendi. Araçta bulunan yaşlı çiftle görüşen jandarma ekipleri, çiftin yabancı bir numaradan arandığını ve arayan kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığını belirledi. Dolandırıcıların, çiftin terör örgütüyle bağlantılı olduğu bahanesiyle para ve tüm ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini istediği ortaya çıktı.

"Jandarma son anda engel oldu"

Emekli öğretmen oldukları belirlenen çiftin, dolandırıcılara teslim etmek üzere yanlarında getirdikleri para ve ziynet eşyaları jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak dolandırıcılara teslim edilmesi önlendi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı

Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da yakalandı
İsrail Suriye’de saldırılarını sıklaştırdı! 24 saatte ikinci kez hedef aldı

İsrail ateşle oynuyor! Başkente önce topçu ateşi, ardından baskın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı

Şara'dan terör örgütünü fesheden Mazlum Abdi'ye kritik görev

Trump, Ontario Gölü'nün adını 'Amerika Gölü' olarak değiştirdi

İki ülke arasında ipler geriliyor! Trump bu kez haritayı değiştirdi

İşte UEFA ülke puanında son durum! Türkiye 4 takımla devam ediyor

4 takımla Avrupa'dayız! İşte UEFA ülke puanında son durum

Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu

Görüntüler kutsal topraklardan! Kaçacak yer aradılar
Uçak hazır, anlaşma tamam gibiydi! Galatasaray'a kötü haber geldi

Uçak hazır, anlaşma tamamdı! Galatasaray'a kötü haber geldi
Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda

Doğal gaz kullanılan tüm evler için geçerli olacak! 5 değişiklik yolda
Paris'te mide bulandıran görüntü! Türk turist gördüklerine inanamadı

Milyonların ziyaret ettiği şehirde mide bulandıran görüntü