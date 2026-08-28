Emekli çifti dolandırıcılardan jandarma kurtardı

Adana'da jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşen emekli öğretmen çift, para ve ziynet eşyalarını dolandırıcılara teslim etmekten son anda kurtuldu.

Olay, TAG Otoyolu'nun Osmaniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolun emniyet şeridinde bekleyen bir aracı kontrol etmek istedi. Ekipler, araç sürücüsünün sürekli telefonla konuşması ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine durumdan şüphelendi. Araçta bulunan yaşlı çiftle görüşen jandarma ekipleri, çiftin yabancı bir numaradan arandığını ve arayan kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıttığını belirledi. Dolandırıcıların, çiftin terör örgütüyle bağlantılı olduğu bahanesiyle para ve tüm ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmelerini istediği ortaya çıktı.

"Jandarma son anda engel oldu"

Emekli öğretmen oldukları belirlenen çiftin, dolandırıcılara teslim etmek üzere yanlarında getirdikleri para ve ziynet eşyaları jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak dolandırıcılara teslim edilmesi önlendi.

Olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı