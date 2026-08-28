Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 4 şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Şahıslardan 2'si tutuklanırken aramalarda çeşitli uyuşturucu, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Operasyon, Aksaray merkezde 2 ayrı ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli faaliyetler yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 4 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler kimlikleri ve adresleri tespit edilen Ç.Ç. (19), H.Y. (16), M.B.Y. (21) ve S.G. (38) isimli şahısları takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziki takipte yeterli delile ulaşan ekipler 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operaslonda 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda 3 bin 424 adet sentetik ecza hap, 9 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 bin 500 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Ç.Ç. ve M.B.Y. isimli şahıslar adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, S.G. ve H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı