Jandarmadan öğrencilere "Trafik Güvenliği Eğitimi"

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde jandarma tarafından, öğrencilere mobil trafik eğitim tırı ile trafik güvenliği eğitimi verildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde jandarma tarafından, öğrencilere mobil trafik eğitim tırı ile trafik güvenliği eğitimi verildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, mobil trafik eğitim tırı ile trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesine yönelik Yapraklı ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği hakkındaki bilgilendirme yapılarak "Trafik Güvenliği Eğitimi" verildi. mobil trafik eğitim tırı ile icra edilen trafik güvenliği eğitiminde öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. - ÇANKIRI