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Söğüt'te Jandarmadan Telefon Dolandırıcılığı Uyarısı

Söğüt'te Jandarmadan Telefon Dolandırıcılığı Uyarısı
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, Küre köyünde önleyici devriye sırasında vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı bilgilendirdi. Kendini kamu görevlisi, polis veya banka personeli olarak tanıtanlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanırken, para veya kimlik bilgisi istenmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması hatırlatıldı ve broşür dağıtıldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, köyde telefon dolandırıcılığı uyarısı yaptı.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğüt ilçesine bağlı Küre köyü mevkiinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirmede, kendisini kamu görevlisi, polis ya da banka personeli olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiği anlatıldı. Ekipler tarafından vatandaşlara, telefonla para, altın, banka kartı bilgisi veya şifre talep edilmesi halinde bunun dolandırıcılık girişimi olabileceği belirtilirken, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı.

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarını içeren broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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