Üye Girişi
Haberler

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 73 bin 440 adet dolu makaron ve 55 adet bandrolsüz puro ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 73 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Hendek ilçesinde bir şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan aramalarda 73 bin 440 adet dolu makaron, 55 adet bandrolsüz puro, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Sakarya Makaron Hendek Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title