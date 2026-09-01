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Ceyhan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Ceyhan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 4 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde "ruhsatsız silah bulundurulması ve kullanılmasının önlenmesi" amacıyla kapsamlı çalışma başlattı. Belirlenen çeşitli adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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