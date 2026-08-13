Fıstık Sezonunda Jandarmadan Gece Gündüz Güvenlik Devriyesi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fıstık sezonunun başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde gece gündüz demeden güvenlik devriyelerini sürdürüyor.

Özellikle fıstık üretiminin yoğun olduğu kırsal bölgelerde devriye faaliyetlerini artıran Kuyucak Jandarma ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, gerçekleştirdikleri devriyelerle muhtemel hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalışırken, üreticilerin emek vererek yetiştirdiği fıstıkların güvenliğinin sağlanmasına da katkı sunuyor. Gece saatlerinde tarla ve bahçe yollarında yapılan kontroller, üreticilere güven verirken muhtemel şüpheli durumlara karşı da caydırıcılık oluşturuyor. Jandarma personelinin yalnızca güvenlik görevini yerine getirmekle kalmayıp kırsal mahallelerde vatandaşlarla kurduğu samimi iletişim de dikkat çekiyor. Köylülerle sohbet eden, onların sorun ve taleplerini dinleyen ekipler, vatandaşların takdirini topluyor. Fıstık sezonunda üreticilerin alın terinin ve emeğinin korunması için sahada görev yapan jandarma ekiplerinin bu duyarlı çalışmaları, kırsal mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Üreticiler, güvenlik tedbirlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, gece gündüz demeden görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı