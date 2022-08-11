Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmadı: 783 kök Hint Keneviri ele geçirildi

Taşıma suyla kenevir eken 3 kişi jandarmaya takıldı

BURSA - Bursa'da kaçak kenevir eken 3 kişi jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı. 1 kişi tutuklandı.

Bursa'nın İznik ilçesi Karatekin mahallesinde kaçak kenevir ekimi yapıldığı ve taşıma suyuyla büyütüldüğü istihbaratı alan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla Ö.Ş.Öve R.D.(62)'yi gözaltına aldı. Şahısların yapılan sorgusunda ekim yaptıkları yeri tespit eden ekipler, boyları yarım metre ile 2 metre arasında değişen 783 kök kenevir ele geçirdi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise cam kavanoz içerisinde bin 700 gram, kurutulmaya bırakılmış 11 bin 700 gram olmak üzere toplamda 13 kilo 400 gram esrar, 3 sustalı tabir edilen bıçak ve hassas terazi ele geçirdi.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden R.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli E.B. ve Ö.Ş.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.