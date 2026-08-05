Haberler

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi, 2023'ten Beri Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: Kenevir ve Esrar Ele Geçirildi, 2023'ten Beri Aranan Şahıs Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri, S.K. isimli şahsın ormanlık alana kenevir ektiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Arazi taramasında 40 kök kenevir ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüphelinin üzerinde 2 gram metamfetamin ve 4 aparat bulundu. Yapılan sorguda, S.K.'nın 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 2023'ten beri arandığı belirlendi. Ayrıca konteyner ve çevresinde arama yapıldı, soruşturma sürüyor.

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kenevir ve uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 2023 yılından bu yana aranan şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç köyünde S.K. isimli şahsın kamu arazisi niteliğindeki ormanlık alana kenevir ektiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ormanlık alanda yapılan arazi taramasında 40 kök kenevir bitkisi ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliyle yapılan mülakatta ise 2 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı rızasıyla teslim alındı.

Öte yandan, şahsın UYAP sorgusunda, 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan hakkında yakalama kaydı bulunduğu ve 2023 yılından bu yana arandığı tespit edildi.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelinin aynı bölgede bulunan konteyner ile çevresinde, narkotik madde arama köpeği ve komando timlerinin de katılımıyla arama gerçekleştirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
'Allah ölümün de hayırlısını versin' dedirten görüntü

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Emekli maaşı için babasının cesedini 2,5 yıl dondurucuda sakladı

Babasının cesedini yıllarca dondurucuda sakladı! Nedeni şoke etti
Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak

Galatasaray'ın yeni 10 numarası bu iki isimden biri olacak!
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!
Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu
Gazze'de yürek yakan görüntü! 112 cenaze 3 yıl sonra enkazdan çıkarıldı

2 aile, 112 cenaze! Enkazdan çıkarılan naaşlar toprağa verildi