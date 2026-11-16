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Jandarma Şemdinli'de çuvallara gizlenmiş 23 bin 36 gram uyuşturucu buldu

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Jandarma Şemdinli'de çuvallara gizlenmiş 23 bin 36 gram uyuşturucu buldu
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, çuvallara gizlenmiş 21 kilo 43 gram metamfetamin ve 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi. 34. Hudut Tugay Komutanlığıyla koordineli yapılan operasyonla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çuvallara gizlenmiş 21 kilo 43 gram metamfetamin ve 1 kilo 993 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, Şemdinli ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Çatalca köyü Soğuksu Mezrası mevkiinde 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda, iki çuval içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Yapılan aramalarda 21 bin 43 gram metamfetamin ile 1 bin 993 gram eroin olmak üzere toplam 23 bin 36 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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