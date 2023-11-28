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Jandarma, İçerisinde Ziynet Eşyası ve Para Bulunan Çantanın Sahibine Ulaştı

28 Kasım 2023 15:57 Son Güncelleme: 15:59 Abone Ol

Jandarma ekipleri, Sivas-Ankara karayolu üzerinde yaptıkları çalışmada içerisinde ziynet eşyası, para ve kredi kartları bulunan bir kadın çantası buldu. Çantanın sahibi olan G.T.'ye ulaşan ekipler, çantasını kendisine teslim etti.