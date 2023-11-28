Jandarma, İçerisinde Ziynet Eşyası ve Para Bulunan Çantanın Sahibine Ulaştı
Jandarma ekipleri, Sivas-Ankara karayolu üzerinde yaptıkları çalışmada içerisinde ziynet eşyası, para ve kredi kartları bulunan bir kadın çantası buldu. Çantanın sahibi olan G.T.'ye ulaşan ekipler, çantasını kendisine teslim etti.
Jandarma ekipleri buldukları içerisinde ziynet eşyası ve bir miktar para bulunan çantanın izini sürüp sahibine ulaşmayı başardı.
Edinilen bilgiye göre 20 Kasım tarihinde Sivas - Ankara karayolu üzerinde önleyici kolluk çalışması yapan jandarma ekipleri içerisinde ziynet eşyası, bir miktar para ve kredi kartları bulunan bir kadın çantası buldu. Çantadan çıkan kartlarla kimlik tespiti yapan ekipler çantanın izini sürüp çanta sahibine ulaşmayı başardı. Çantanın G.T. (50) isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Ekipler G.T.'ye ulaşarak çantasını teslim etti. - SİVAS