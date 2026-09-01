Afyonkarahisar'da Son Bir Haftada 24 Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada yapılan yol kontrol ve devriye çalışmalarında, çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından son bir haftada aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada 24 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen yol kontrol ve devriye çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslarda 12'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı