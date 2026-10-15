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Jandarma, Bursa'da taşkında mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaşı iş makinesiyle kurtardı

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Jandarma, Bursa'da taşkında mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaşı iş makinesiyle kurtardı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde su taşkını nedeniyle evine giden yollar kapanınca 63 yaşındaki vatandaş mahsur kaldı. Jandarma timleri, iş makinesi yardımıyla bölgeye ulaşarak vatandaşı kurtardı.

Bursa'da su taşkını nedeniyle evine giden yollar kapanan ve mahsur kalan 63 yaşındaki vatandaş, jandarma timlerinin iş makinesi yardımıyla gerçekleştirdiği çalışma sonucu kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi'nde sulama kanalının yanında bulunan barakada tek başına yaşayan Ahmet Gül'ün evine ulaşımı sağlayan yollar, su taşkını nedeniyle kapandı. Ayağındaki yara nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Gül, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine Bursa İl Jandarma Komutanlığı Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Samanlı Karakolu timleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan timler, iş makinesi yardımıyla mahsur kalan vatandaşa ulaşarak kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Öte yandan, jandarma timlerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan 63 yaşındaki Ahmet Gül'ün durumuyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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