İznik'te Restoranda Çıkan Yangın Evdeki Canları Tehdit Etti

Bursa'nın İznik ilçesinde restoranda çıkan yangının eve sıçramasıyla evde bulunanlar canları son anda kurtardı.

Olay, Bursa'nın İznik ilçesinde gece yarısı Kılıçaslan Caddesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin olmadığı esnada restoranda başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Yan eve sıçrayan alevleri görenler, içeridekiler çıkarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangından can kaybı yaşanmaması, herkesin yüreğine su serpti.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Olay ile ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA