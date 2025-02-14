TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
Erdoğan'dan 'Kabine'de değişiklik olacak mı?' sorusuna çarpıcı yanıt

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti

Tüketici kredilerinde vade sınırı değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?' sorusuna yanıt

Erdoğan'dan "İmamoğlu'na siyasi yasak gelir mi?" sorusuna yanıt

İznik'te Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, Yaralı Var

İznik'te Motosiklet ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı, Yaralı Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İznik ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletli yaralandı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Atatürk Caddesi Otogar girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde ilerleyen A.D. idaresindeki 16 BGS 707 plakalı motosiklet, tali yola dönüş yapan B.F. yönetimindeki 16 AKS 420 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 7-8 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı A.D.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaşanan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kabine'de değişiklik olacak mı? Erdoğan futbol tabiriyle yanıt verdi
img

Zincir markette şahit olduğu manzara vatandaşı küplere bindirdi
img

ABD'den Ankara'yı küplere bindirecek karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya, Çernobil'i vurdu

Rusya Çernobil'i vurdu
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı! Aynı ürüne iki kat fiyat

3 günde zincir marketlerin gerçek yüzü ortaya çıktı
Hadise 'En kötü dizi' seçilen Esas Oğlan'dan servet kazandı

Kazandığı para öyle böyle değil
ABD, ülkede hızla ayılan kuş gribi nedeniyle Türkiye'den 15 bin ton yumurta alacak

Türkiye'den binlerce ton yumurta alacaklar! Nedeni korkunç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.