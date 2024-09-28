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İznik'te Huzur Denetimi: Ehliyetsiz Sürücüler ve Silah Ele Geçirildi

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Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirilen huzur denetiminde, çok sayıda polis tarafından trafik kurallarını ihlal eden sürücüler yakalandı. İdari para cezası uygulanan sürücülerin yanı sıra, iki adet tabanca da ele geçirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde 'huzur' denetimi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde çok sayıda polisle huzur uygulaması yapıldı. Kural tanımayan sürücüler tek tek yakalanırken, ehliyetsiz sürücülerin bahaneleri de peş peşe geldi.

Bursa'nın İznik ilçesinde çok sayıda polis ekibi ilçe merkezinde uygulamalarını sürdürüyor. Vatandaşların güven ve huzur ortamını sağlayan ekipler, silah ele geçirirken, yaptıkları trafik uygulamasında da kuralları tanımayan sürücülere idari ceza uyguladı. Ehliyetsiz araç sürenlerin bahaneleri de peş peşe geldi. Yapılan uygulamada yaklaşık 50 bin lira idari ceza kesilirken, 2 adet te tabanca ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Uygulamaların hız kesmeden devam edeceğini" ifade etti.

İznik'te Huzur Denetimi: Ehliyetsiz Sürücüler ve Silah Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Hukuk Polis Bursa İznik

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