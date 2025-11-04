Haberler

İznik'te Beyaz Eşya Bayisi Kadın İşletmeci Kredi Vurgunu Yaparken Yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir beyaz eşya ana bayisi, yüzlerce müşterisi adına izinsiz kredi çekerek dolandırıcılık yaptı. Müşterilerin mağduriyetiyle ortaya çıkan olayda, işletmeci Öznur K. polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusu sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya ana bayisi kadın işletmeci, yüzlerce müşterisinin kimlik bilgileriyle bir finans kuruluşu aracılığıyla kredi çekti. Mağdurların durumu fark edip savcılığa başvurması üzerine polis Öznur K.'yı Bilecik yolunda gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, İznik'te beyaz eşya bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında yüzlerce müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar savcılığa başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı.

Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis tarafından Bilecik yolu üzerinde gözaltına alınıp emniyet müdürlüğüne getirildi.

Bir finans kuruluşunun uygulaması aracılığıyla kredi vurgunu yaptığı öne sürülen Öznur K.'nın emniyetteki sorgusunun sürdüğü ve olayın boyutunun milyonlarca lira olduğu iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
