İznik polisi suçlulara göz açtırmıyor

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 aranma kaydı bulunan 1 kişiyi ve yanındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 aranma kaydı bulunan 1 kişiyi ve yanındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş uygulamasında Sakarya yolundan ilçeye giriş yapan ticari taksi içerisindeki S.U., E.B. ve E.Ç. isimli şahısların üstlerinde 100 gram esrar, 75 gram metamfetamin, 10 gram afyon sakızı ile 2 adet payp aparat ele geçirdi. 9 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan S.U. ve yanındaki 2 şüpheli gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, Derbent yolundaki bir barakada yapılan aramada ise, 300 gram esrar, 0,5 gr metamfetamin ele geçirirken 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen S.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA